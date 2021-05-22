Байден назначил спецпредставителя США в Северной Корее

“Я рад объявить, что посол Сунг Ким, профессиональный дипломат и обладающий глубокими политическими знаниями, будет выполнять функции специального посланника США в КНДР”, – сказал Байден.

Мун Чжэ Ин приветствовал назначение Байдена.

“Это отражает твердую приверженность США изучению дипломатии и их готовность к диалогу с Северной Кореей. Я возлагаю большие надежды на то, что был назначен такой высококвалифицированный человек, обладающий знаниями по вопросам Корейского полуострова”, – заключил южнокорейский лидер.

Издание Politico написало, что Сунг Ким работал послом в Южной Корее при администрации президента США Барака Обамы. Байден сказал, что США готовы к дипломатическому взаимодействию.

Контекст:

Байден вступил в должность президента 20 января 2021 года. С Ким Чен Ыном он еще не встречался. По словам Байдена, если его встреча с Ким Чен Ыном и состоится, она будет сопровождаться рядом предварительных условий, включая обсуждения ядерного арсенала КНДР и деэскалации.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции Евросоюз, Совбез ООН, США и ряд стран, ограничительные меры неоднократно расширялись.

12 июня 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали соглашение в Сингапуре. В документе указано, что США предоставят КНДР гарантии безопасности, Северная Корея подтвердила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

27–28 февраля 2019 года во вьетнамском Ханое прошел второй американско-северокорейский саммит. Президент США сказал, что постарается достичь с лидером КНДР договоренностей по денуклеаризации, а затем “превратить Северную Корею в экономический центр”. Стороны не достигли соглашения.

30 июня 2019 года Трамп и лидер Северной Кореи встретились в Пханмунджоме – деревне в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи. Стороны договорились создать группу переговорщиков от двух стран, которые будут уполномочены заниматься вопросами денуклеаризации. Но прогресса в переговорах не произошло, и с июля 2019 года КНДР возобновила запуски ракет.

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