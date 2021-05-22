 

Кадры являются одной из главных проблем президентства Зеленского – нардеп Потураев

22.05.2021, 20:22, Новости дня
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“Хочу сказать, что одна из проблем двух лет президентства Зеленского и нашего, пока что не двух лет пребывания в Верховной Раде, ведь мы также несем ответственность за назначение министров, – это то, что мы не решили одну из главных проблем для государственного управления. Я не говорю сейчас о национально значимых проблемах, хотя государственное управление – это значимая проблема. Это проблема кадровая”, – сказал он.

Нардеп отметил, что речь идет не о том, где находить людей, а “в смысле того, чтобы построить действительно механизм”.

“Мы это обещали, кстати. Обещали, помните, социальные лифты. И они работают. Но со скрипом, часто “становятся на ремонт”. И мы это признаем. И на самом деле, и в партии, во фракции мы с этим работаем. Но сказать, что я могу причислить кадровую реформу в наш актив, то отнюдь не могу”, – объяснил Потураев.

Он подчеркнул, что кадровая реформа “не закончена и близко”, а замена некоторых министров не является “кадровой чехардой”.

Контекст:

Зеленский выиграл президентские выборы весной 2019 года, летом того же года прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. С тех пор в Украине сменились два премьер-министра и ряд министров. В частности, министрами здравоохранения были Уляна Супрун, Зоряна Скалецкая, Илья Емец, Максим Степанов, сейчас Минздрав возглавляет Виктор Ляшко. Несколько раз менялись также министры, ответственные за экономику.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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