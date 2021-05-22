 

Американский сенатор испугался ролика в TikTok о российской армии

22.05.2021, 20:16, Новости дня
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Сенатор штата Техас Тед Круз обеспокоился за США из-за ролика про российскую армию, отметив, что американская – слишком «политически сознательная» и «свободная от маскулинности» по сравнению с Вооруженными силами России.

На своей странице в Twitter он прокомментировал выложенное в TikTok видео. В ролике сравниваются две рекламные кампании, призывающие вступать, с одной стороны, в российские, а с другой – в американские вооруженные силы. Вначале показаны кадры с российскими военными, которые отжимаются, десантируются с парашютом и отрабатывают стрельбу. Затем демонстрируется выпущенный в США мультфильм, в котором главной героиней выступает капрал армии США Эмма Мэлонлорд, воспитанная лесбийской парой, информирует «ИноСМИ».

Holy crap.

Perhaps a woke, emasculated military is not the best idea…. https://t.co/8aVFMW98NM

— Ted Cruz (@tedcruz) May 20, 2021  

«Черт возьми. Возможно, избавленная от предрассудков, кастрированная армия – не самая лучшая идея» – прокомментировал видео Круз.

Как информирует Insider, сам сенатор не служил, однако он высказывал мнение, что и женщинам в армии, непосредственно в бою, не место. Так, в 2016 году в ходе своей кампании по переизбранию в сенат политик заявил, что женщины на боевых позициях в армии – «безумие» и «вышедшая за всякие рамки политкорректность».

Ранее читатели британской газеты Daily Mail обратили внимание на новый рекламный ролик американской армии. В видео есть кадры свадьбы лесбиянок и гей-парада. Британцы высмеяли такой способ привлечения новых военнослужащих. Они стали шутить над американской рекламой, заявив о победе РФ с Китаем и закате США.



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