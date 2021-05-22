 

Роскосмос назвал место для посадки ступени ракет «Амур-СПГ»

22.05.2021, 20:16, Новости дня
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Многоразовые первые ступени ракет-носителей «Амур-СПГ» при запуске с космодрома Восточный планируется сажать неподалеку от города Алдан в Якутии, следует из презентации Роскосмоса, показанной на форуме «Новое знание».

Согласно презентации, «район управляемого падения блока первой ступени ракеты-носителя «Союз-СПГ» будет северо-западнее Алдана, передает РИА «Новости».

Эскизное проектирование двухступенчатой ракеты среднего класса «Амура-СПГ» завершится в сентябре 2021 года. Первый полет российской ракеты «Амур-СПГ» на топливной паре метан – кислород запланирован в 2026 году. Старт состоится сразу с космическим аппаратом. Роскосмос впервые в истории разработки космической ракеты заранее установил стоимость пуска такой ракеты – 22-35 млн долларов.



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