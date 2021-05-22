На Украине заявили о “подставе” для Зеленского со стороны Запада: Унизил себя политической заказухой

Украинский эксперт отреагировал на арест оппозиционера Виктора Медведчука. Политика обвиняют в государственной измене и нарушении обычаев войны. 13 мая суд отправил его на домашний арест, обязал надеть электронный браслет и сдать паспорта для выезда за рубеж.

Коцаба назвал задержание Медведчука необоснованным. По мнению эксперта, Зеленский действовал по указке западных кураторов и потому должен понести ответственность за преследование. Журналист подчеркнул, что глава страны “унизил себя такой политической заказухой”.

Эксперт считает, что США и Европейский союз “подставили” Зеленского. Он уточнил, что своими действиями украинский президент настроил против себя главу России. Коцаба предположил, что на предстоящей встрече Владимир Путин отчитает своего недалекого коллегу.

В минувший четверг, 20 мая, Владимир Зеленский провел масштабную пресс-конференцию по итогам второго года президентства. Политик сообщил о намерении позвать Соединенные Штаты на переговоры по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.

Напомним, обстановка на юго-востоке Украины обострилась в начале 2014 года. Тогда киевские власти начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).