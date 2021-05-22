5 причин, из-за которых российские женщины после 50 лет выглядят как бабушки

Давайте сразу сделаем ремарку: касается заголовок не всех женщин за 50, это личные наблюдения, которые в подавляющем большинстве случаев, к сожалению, подтверждаются на практике.

1. Нервы

Если рисовать картину среднестатической жительницы России за 50, то как вы себе представляете такую женщину? Явно не на каблуках, легкой походкой бегущую на йогу или в салон красоты. Максимум – это досуг на даче, и то не для того, чтобы расслаблено есть шашлыки, а чтобы потрудиться как следует, из последних сил, а потом еще с мужем из-за бытовухи и нехватки денег конфликтовать. Отдыхать-то когда? Не время и не место! Формула: дом-работа-дом-дача + нервы = старый внешний вид.

2. Лишний вес

Какой период в жизни женщины считать переломным? Для каждого такая цифра индивидуальна. Почему-то именно после 50 подавляющее большинство женщин в нашей стране считают, что с них хватит. Условно. Выражается это в банальном отношении к себе. Они словно выполнили какой-то квест: вышли замуж, родили ребенка, построили карьеру – и можно на покой. Лишний вес – типичная проблема, на которую женщины после 50 вообще не обращают внимания. Ничего так не прибавляет возраст, как лишние килограммы.

3. Одежда



"Неприлично носить юбки и платья выше колена в моем возрасте", "я уже не девочка, чтобы одеваться так", "мне бы что-то менее яркое" – так думают многие женщины, которым исполняется 50. Их стиль в одежде сменяется отсутствием такового, макияж пропадает, (или наоборот становится слишком заметен), о прическах можно забыть (или появляются начесы), вместо этого в жизни основным источником радости становится – еда. После 50 женщины в нашей стране словно нарочно старят себя, подбирая неудачную и максимально простую одежду, подчеркивающую возраст. Нет, не нужно впадать в крайность и срочно молодиться, просто жизнь не заканчивается, не нужно отрицать модные и удобные тренды.

4. Обувь



Ортопедическая обувь – это, безусловно, удобно, особенно когда есть проблемы со здоровьем. Но не обязательно носить высокий каблук, чтобы выглядеть стильно. Существует огромное количество модной и удобной обуви, однако женщины 50+ находят такие модели, актуальность которых вызывает огромные сомнения. Где они только ее находят?

5. Плохие зубы

Зубы – больная тема для бывших жителей СССР и практически любого российского гражданина. Кто-то до сих пор восстанавливается после лечения в прошлом, другие не имеют возможности регулярно обследоваться. Связано это обычно с материальным положением. Ведь цены на услуги стоматологов с каждым годом растут, а зарплаты в нашей стране – нет. Некоторым приходится брать кредиты для посещения зубного, и речь не идет уже о красивой улыбке, а просто о лечении и возможности комфортно жевать.

А вы согласны с наблюдениями из поста? Время идет, меняется, вокруг все больше прекрасных женщин в возрасте, но огромный пласт "бабушек в 50" еще можно встретить на улице.