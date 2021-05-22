 

Вопросы, которые нам задает академик

22.05.2021, 19:38, Разное
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Андрею Дмитриевичу Сахарову — 100 лет.

Что мы помним о нем? Изобретатель водородной бомбы, «враг советского режима», несгибаемый ссыльный. Помним телефонный звонок Горбачева, ознаменовавший конец ссылки Сахарова и начало политических перемен в стране. Знаменитую фотографию его «сидячей забастовки» с заседания Верховного Совета, ставшую для многих символом независимости. Его срывающийся голос, захлопываемый недоброжелателями.

Сахаров шире этих воспоминаний и образов. Сегодня, во время кризиса и всеобщего пересмотра ценностей, он сам и его идеи приобретают новую актуальность.

Один из основных его тезисов — тезис о неразделимости судеб человечества и исходящая из этого уверенность в неразделимости и единстве прав всех людей. Трудно представить себе мысль более актуальную сегодня, когда «реальная политика» то и дело вступает в конфликт с базовым соблюдением человеческих прав.

Его жизненный путь — путь человека «как мы», человека ошибающегося, не безусловного героя. Эта неабсолютная героичность и неабсолютная правота дают нам возможность соотнести себя с Сахаровым. Он — не застывший неоспоримый кумир, чьи слова должны восприниматься молитвенно, а собеседник, спор с которым возможен и продуктивен.

Идеи Сахарова можно и нужно рассматривать в контексте сегодняшнего дня. Его наследие не застыло в прошлом, оно живо и актуально для нас теперешних. Ответы и, главное, вопросы Сахарова — должны быть частью дискуссии о нашем сегодня.

Анна Наринская, специально для «Новой газеты»

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Источник: Новая газета



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