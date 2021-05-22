 

Volkswagen ID.3 X дразнят как электрический хот-хэтч

22.05.2021, 19:36, Разное
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— Заимствует биты из ID. 4 X

— на 200 кг легче стандартной модели

Volkswagen уделяет особое внимание семейству ID сейчас больше, чем когда-либо прежде, с быстрым появлением новых моделей. При этом немецкий автопроизводитель создал суббренд производительности в рамках электрического суббренда, представив ID.4 X. Теперь Ральф Брандштеттер, генеральный директор Volkswagen Passenger Cars, представил проект ID.X — грядущий электрический хот-хэтч ID.3.

Возможно, футуристическая замена горячего хэтчбека Golf, ID.3 X имеет установку с двумя двигателями так же, как ID.4 X. Таким образом, в отличие от конфигурации FWD в стандартном ID.3, Project ID.X — AWD. . «Несмотря на добавленный двигатель, он на 200 килограммов легче», — говорит Брандштеттер. Он оснащен аккумулятором на 82 кВтч, что больше, чем у стандартной модели, а хот-хэтч также позаимствовал некоторое оборудование у более крупного ID.4 GTX. Заявленная выходная мощность составляет 245 кВт (около 320 лошадиных сил). Brandstätter также утверждает, что разгон от 0 до 100 км / ч составляет 5,3 секунды и имеет специальный режим дрифта.

Хотя проект ID.X все еще находится на начальной стадии, он выглядит многообещающим. Изображение прототипа, размещенное в Интернете, демонстрирует версию в матово-черном цвете, выделенную контрастными флуоресцентными акцентами как внутри, так и за пределами этой модели. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Также можно увидеть массивные многоспицевые колеса с низкопрофильными шинами, обтянутый алькантарой салон с ковшеобразными сиденьями и спортивно выглядящие фары.

Нам придется дождаться официального сообщения от Volkswagen, чтобы узнать о перспективах ID.3 X. Это не исключенная идея, потому что немецкий гигант обещал больше моделей X, которые будут следовать версии ID.4 в будущем. Так что когда он появится, Project ID.X может подарить нам Golf R будущего.



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