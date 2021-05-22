Новосибирская полиция возбудила уголовное дело за распространение книг Солженицына в 1984 году

Следователь Главного управления МВД по Новосибирской области возбудил уголовное дело против россиянина, который в 1984 году распространял в Сибири антисоветскую литературу.

– Закон, как известно, обратной силы не имеет. В 1984 году подозреваемый был уличён в нарушении статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР, а именно в антисоветской пропаганде и агитации. Имеются неопровержимые факты, что он передал своим сослуживцам более 10 произведений Солженицына, Пастернака, Аксёнова и других авторов, порочащих советский государственный и общественный строй. Несмотря на то, что на данный момент эти книги распространяются на территории Российской Федерации свободно, в 1984 году подозреваемый осознанно нарушил закон. Поэтому мы будем настаивать на реальном сроке, ибо неотвратимость наказания – это краеугольный камень любой правовой системы, – заявил пресс-секретарь УМВД по Новосибирской области Максим Казанцев.

Согласно действующему в 1984 году Уголовному кодексу, за данное деяние гражданину грозит до семи лет лишения свободы и запрет проживать в городах-миллионниках в течение пяти лет после отбытия наказания.

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