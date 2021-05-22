 

Доктор Мясников напомнил о важности магния для организма

22.05.2021, 19:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Доктор Александр Мясников в очередной раз напомнил о важности восполнения магния для полноценной работы организма человека. Он рассказал, в каких именно продуктах присутствует данный микроэлемент.
Мясников поделился полезной информацией в рубрике «Легче легкого» программы о здоровье, которая выходит в эфир канала «Россия-1». В студию шоу позвонила одна из россиянок. Она рассказала, что очень много слышала о полезных свойствах магния и решила уточнить, так ли это.

Мясников ответил, что магний нужен для обеспечения полноценной работы нескольких сотен ферментов. Элемент принимает участие в нормализации сердечного ритма, влияет на укрепление костей, контролирует уровень глюкозы в крови и показатели артериального давления, уменьшает боль в суставах.

Если наблюдается дефицит данного элемента в организме, то возрастает риск наступления инфаркта, развивается аритмия, дают о себе знать нервные патологии. Нехватку магния нужно восполнять. В рацион на постоянной основе необходимо включить грецкие орехи, бобовые и темный шоколад.

Источник: smotrim.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.04 / В США записали на видео падение метеорита

22.03 / Рабочего из Тувы застрелили в Подмосковье

09.12 / Мнение: Техас и Арканзас потребовали отменить результаты выборов в США

27.12 / Мнение: Самые любопытные выставки следующего года

07.05 / «Все выходы перекрыты» — военкор рассказал, куда исчезли военные репортажи о Донбассе (+видео)

11.03 / Уроженец Южной Осетии признался в двойном убийстве

10.09 / Определились финалисты творческого чемпионата ArtMasters

26.04 / Михаил Ефремов рассказал о жизни в тюрьме

09.03 / История российских снегоходов

10.12 / Мы добились освобождения Шугалея и Суэйфана общими усилиями – депутат ГД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика