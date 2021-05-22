Доктор Мясников напомнил о важности магния для организма

Доктор Александр Мясников в очередной раз напомнил о важности восполнения магния для полноценной работы организма человека. Он рассказал, в каких именно продуктах присутствует данный микроэлемент.

Мясников поделился полезной информацией в рубрике «Легче легкого» программы о здоровье, которая выходит в эфир канала «Россия-1». В студию шоу позвонила одна из россиянок. Она рассказала, что очень много слышала о полезных свойствах магния и решила уточнить, так ли это.

Мясников ответил, что магний нужен для обеспечения полноценной работы нескольких сотен ферментов. Элемент принимает участие в нормализации сердечного ритма, влияет на укрепление костей, контролирует уровень глюкозы в крови и показатели артериального давления, уменьшает боль в суставах.

Если наблюдается дефицит данного элемента в организме, то возрастает риск наступления инфаркта, развивается аритмия, дают о себе знать нервные патологии. Нехватку магния нужно восполнять. В рацион на постоянной основе необходимо включить грецкие орехи, бобовые и темный шоколад.

Источник: smotrim.ru