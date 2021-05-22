Активисты BLM раскритиковали Музей мадам Тюссо за «слишком белую» скульптуру Байдена

Более 1500 представителей движения Black Lives Matter подписали открытое письмо с критикой в адрес Музея восковых фигур мадам Тюссо, который недавно презентовал скульптуру Джо Байдена.

Активисты назвали её «слишком белой», а самих руководителей музея заподозрили в расизме. Также представителям BLM не понравилось, что Байден изображён на скульптуре белокожим мужчиной.

Подобная интерпретация его образа нарушает права национальных и сексуальных меньшинств в США и по всему свету. Антифашисты уже разгромили филиалы музея в Амстердаме и Нью-Йорке, в ряде других городов они ограничились мирными пикетами, в ходе которых бросали в окна музеев камни и бутылки с зажигательными смесями. По словам лидеров движения, протесты против действий Музея мадам Тюссо не прекратятся, пока Байден не будет изображён в образе бодипозитивной чернокожей женщины.

– Почему они лепят скульптуры из белого воска? Воск бывает самых разных цветов, в том числе и чёрный. Этот музей был открыт по приказу Гитлера, и именно его статуя стало в нём первой. Похоже, что нынешнее руководство музея ничуть не изменило принципам основателей. Мы призываем всех сторонников нашего движения к бойкоту этого музея. Также необходимо как можно скорее выяснить, где живут сотрудники этого заведения и в каких школах учатся их дети, и выложить эту информацию в открытый доступ, – сказано в открытом письме.

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