 

Ученые рассказали о наличии нового способа предупреждения о бактериальной инфекции в организме

22.05.2021, 19:14, Разное
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Шведские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили механизм предупреждения о наличии бактериальной инфекции внутри человеческого организма. По словам исследователей, такую тенденцию способны обеспечивать сигналы нервной системы.
Как пояснили ученые, представляющие команду Melican в AIMES (Каролинский институт, Швеция), для срабатывания защитных функций механизма существенное, а порой и определяющее значение имеет скорость идентификации инфекции. В процессе своего исследования они воспользовались высокотехнологичными моделями микроорганизма in vivo и выявили, что защитная реакция в селезенке после воздействия небольшой локализованной инфекцией E.coli запустилась уже по истечении 4 часов после начала. Такая высокая скорость удивила представителей научной группы, и они исследовали возможность поражения нервного пути. Оказалось, что динамику обеспечил специфический токсин а-гемолизин, экспрессированный бактериями, который спровоцировал запуск нервного сигнала, передаваемого через селезеночный нерв непосредственно к самому органу.

Резюмируя, специалисты подчеркнули, что итоги исследования наглядно демонстрируют роль элементов нервной системы человека в процессе обнаружения местных бактериальных инфекций и быстрой активации иммунного ответа на них. Материалы научной работы были опубликованы в Plos Pathogens.

Источник: glas.ru



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