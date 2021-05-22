«Мальвина» Татьяна Проценко ушла из жизни из-за COVID-19 после борьбы с раком

Многие поклонники знали Татьяну Проценко по роли Мальвины в советском фильме-сказке. Недавно стало известно, что она ушла из жизни из-за осложнений, связанных с COVID-19, после трехлетней борьбы с раком.

О последних днях жизни 53-летней актрисы пояснил ее супруг. По словам Алексея Войтюка, за эти годы были разные этапы. У звезды «Приключений Буратино» случалась как ремиссия, так и тяжелые времена. Ухудшение произошло в прошлом месяца, а окончательный удар ослабленному химиотерапией организму нанес коронавирус. Актер думает, что если бы не COVID-19, то Татьяна Проценко могла бы справиться с онкологией.

Обладательница кукольной внешности после съемок в детской картине больше на широком экране не появлялась. Ее работа также была связана с творчеством, поэтому иногда исполнительницу роли Мальвины показывали по телевидению. До последних дней жизни Татьяна Проценко помогала людям, которые имели такой же диагноз, как у нее. Супруг покойной артистки считает, что она «обязательно окажется в раю, так как ушла из жизни в пасхальные дни». Вдовец верит, что жена станет для них «ангелом-хранителем». Из-за ограничений, связанных с пандемией, проститься с актрисой смогут только самые близкие люди.

Источник: www.starhit.ru