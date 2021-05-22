Путин считает, что на Украине воюет со Штатами – Венедиктов

Речь об этом зашла при обсуждении возможной встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

“Президент РФ Путин Владимир Владимирович считает, что на Украине воюет со Штатами. И нет никакой Украины. Как субъекта. Что президент Зеленский выполнит то, что ему скажут Штаты или ЕС. Не знаю, как Путин считает, но он точно не с Украиной воюет”, – сказал Венедиктов.

Он считает, что переговоры Путина с Зеленским означают “вербовку Зеленского” как один из вариантов.

“Вербовку не в смысле сделать его главой администрации российского президента или губернатором Челябинской области. А в том смысле, [что] обмануть и запутать, посеять ложную надежду. Заставить его таким образом, обкрутив, поддержать некоторые российские инициативы и позиции. И в этом цель переговоров”, – объяснил Венедиктов.

По его словам, России нечем торговаться с Зеленским, переговоры нужно вести с президентом США Джо Байденом или с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Главред “Эха Москвы” также предположил, как встречу с Зеленским могут использовать у Путина.

“Ну, сказать: “Мы с Зеленским договорились”. Сам факт встречи продавать. Мы же “голуби”. И какие-то коммюнике, фразы, которые зашьем туда. Так же, как мы зашили в Минские соглашения. Хотел сказать, в мюнхенские. Которые мы зашили туда некоторые вещи, на которых сейчас стоим, делаем тупые глаза, как я люблю. Сначала это, а граница потом. Мы же зашили это. Зашили. И формально это так. Тем более что еще был один финт про Минские соглашения. Они же утверждены резолюцией Совбеза. То есть этот документ не между Россией и Украиной и Францией, Германией и так называемой “ЛНР” и “ДНР.” Это документ Совбеза. Мы зашили тогда это в процедуру. Соскочи теперь”, – подчеркнул Венедиктов.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”, для обсуждения конфликта. Путин через два дня предложил встретиться в Москве. Глава Кремля говорил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, заявлял он.

Представители украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В вышедшем 26 апреля интервью Financial Times Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным, подчеркнув, что его “волнует не место проведения, а содержание встречи”. Он поручил Ермаку начать подготовку к встрече.

29 апреля несколько украинских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что для встречи Путина и Зеленского рассматривают несколько площадок. “Я не могу сказать конкретно сейчас о Вене в Австрии, но Израиль и Турция тоже рассматривались как возможное решение”, – сказал источник “Интерфакс-Украина”. Собеседник НВ заявил, что местом переговоров может стать Вена, также рассматривают Иерусалим.

Зеленский 20 мая во время пресс-конференции сообщил, что Офис президента начал подготовку его встречи с Путиным. Песков подтвердил контакты с Банковой о “гипотетической повестке дня гипотетической встречи” Путина и Зеленского. Спикер Кремля отметил, что процесс подготовки саммита двух президентов идет непросто, сроки подобной встречи пока не определены.

Единственная встреча Путина и Зеленского на высшем уровне произошла в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

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