Глава Приморского райсуда Одессы заявил о стрельбе по окнам его кабинета. В этом суде рассматривали дело Стерненко

Кичмаренко заявил о вмешательстве в деятельность судьи. Он написал, что 17 мая вошел в свой рабочий кабинет и заметил, что одно из четырех окон, расположенное возле его рабочего стола, прострелено из неизвестного оружия.

“Исходя из характера повреждения стекла, траектория полета пули была направлена четко по мне”, – сделал вывод глава суда.

По мнению Кичмаренко, инцидент произошел в период с вечера 14-го по утро 17 мая.

“То, что произошло, я связываю со своей служебной деятельностью, а также с пребыванием в моем производстве ряда резонансных уголовных дел”, – добавил он.

О стрельбе он сообщил в службу судебной охраны и в управление полиции Одесской области. Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 377 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного). Статья предполагает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, арест до шести месяцев, ограничение или лишение свободы до трех лет.

Контекст:

Приморский райсуд 23 февраля этого года приговорил одесского активиста Сергея Стерненко к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Его признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук.

Обоих арестовали в зале суда. Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог. Стерненко отрицает причастность к инциденту.

Этот же суд 19 марта оставил Стерненко под стражей.

В своем сообщении Кичмаренко не уточнил, связывает ли выстрел в окно своего кабинета с делом Стерненко.

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