 

YouTube с 1 июня получит право вставлять рекламу в видео на всех каналах

22.05.2021, 19:00, Новости дня
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В соответствии с правилами пользователь сможет разрешить YouTube показывать в видео рекламу или взимать с других людей плату за доступ к своему каналу. Права получать за это какие-либо выплаты соглашение не подразумевает.

Новые правила YouTube вступили в силу в США в ноябре прошлого года. С 1 июня они затронут всех пользователей за пределами этой страны, отметил Forbes.

Контекст:

Все платежи, которые пользователи получат от YouTube с 1 июня, будут считаться роялти по налоговому законодательству США, уточнила компания. Это коснется выплат по партнерским программам, доходов от функции “спонсорство” и суперчата, говорится на сайте видеохостинга. 

Налогом будет облагаться только та прибыль, которая получена от просмотров в США. Речь идет не только о доходе от прямых просмотров, но и о доходах через сервис YouTube Premium, cуперчат и спонсорство, уточнило РБК. В связи с этим авторы должны будут предоставить сервису Google AdSense налоговую информацию – идентификационный номер налогоплательщика, наименование юридического лица и коммерческое название. Если эти данные не будут направлены до 31 мая 2021 года, то видеохостинг может удерживать до 24% от доходов с просмотров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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