Сергей Шойгу объявил об открытии российской военной базы на Сатурне

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на прошлой неделе он лично принял в эксплуатацию военную базу на планете Сатурн.

Сатурн – шестая от Солнца и вторая по размерам планета Солнечной системы. По размерам она уступает Юпитеру, но выигрывает у него в стратегическом положении. Решение разместить базу на Сатурне принял лично Верховный главнокомандующий.

– Сатурн – это газовая планета. А газ – стратегический ресурс, за который на Земле идёт бесконечная война. Кроме того, находясь на Сатурне, мы контролируем любые перемещения наших заокеанских партнёров в космосе и можем оперативно реагировать, – заявил Сергей Шойгу.

Какие именно силы размещены на Сатурне, военные держат в секрете. Однако известно, что военнослужащие базы обеспечены комфортным жильём в модульных блоках с туалетом, банно-прачечным комбинатом и досуговым комплексом для офицеров. Есть также библиотека и солдатская чайная.

– Условия на Сатурне непростые. Их можно сравнить разве что с архипелагом Новая Земля. Однако обустроились ребята там хорошо, я лично проверял условия их службы, вернулся только вчера, и могу сказать их матерям – ваши сыновья успешно справляются и всё необходимое у них есть, – добавил министр.

Сейчас личный состав базы готовится к приёму транспорта с новейшими российскими боевыми роботами. Их искусственный интеллект намного превосходит естественный интеллект военного. В перспективе роботам передадут командование базой, а люди перейдут к ним в подчинение.

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