 

Сборная РФ разгромила команду Британии на ЧМ по хоккею

22.05.2021, 19:18, Новости дня
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Сборная РФ по хоккею со счетом 7:1 победила команду Великобритании во втором матче группового этапа чемпионата мира в Риге.

В составе российской команды дубль оформил Антон Бурдасов (6-я и 10-я минуты), также голы забили Михаил Григоренко (8), Сергей Толчинский (11), Павел Карнаухов (31), Андрей Кузьменко (50) и Антон Слепышев (54). У британцев отличился Лиам Кирк (19), передает РИА «Новости».

Сборная РФ одержала вторую победу в двух матчах турнира. В следующей игре россияне встретятся со словаками 24 мая.

Чемпионат мира по хоккею в Риге проходит с 21 мая по 6 июня.

Ранее РФ выиграла все матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею. Заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею завершился победой сборной РФ над соперниками из Швеции.



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