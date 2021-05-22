 

Под Новосибирском львица напала на дрессировщика цирка шапито

22.05.2021, 19:18, Новости дня
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Во время выступления Уральского цирка-шапито в поселке Мошково Новосибирской области львица напала на дрессировщика, мужчина получил рваные раны руки и ноги, сообщил администратор цирка.

В Сети появился ролик с нападением. На видеокадрах одна из двух львиц во время выступления перестала подчиняться командам дрессировщика, а затем напала на него и повалила на манеж.

По словам администратора, дрессировщика на «скорой» свозили в больницу, обработали раны. Он пояснил, что на данный момент мужчина находится дома и самостоятельно ходит. Уточняется, что мужчина получил небольшие рваные раны руки и ноги. Его жизни ничего не угрожает, передает РИА «Новости».

Работник цирка отметил, что львица больше не будет выступать на арене, возможно, ее отдадут в зоопарк.

Как предположил сам дрессировщик, львица могла напасть из-за долгого простоя в период пандемии. «Из-за пандемии мы сидели долго без работы, гастролей, репетиций не было. Наш цирк — частный, и у нас нет своей площадки. Но животные есть животные. Веге пять лет, она с детства была своенравной» – сказал он телеканалу «360».

Мужчина также рассказал, что чувствует себя хорошо – травмы нестрашные. «Через неделю-две заживут», – добавил он.

В марте в поселке Козино Одинцовском районе Московской области местные жители запечатлели на видео сбежавшую из частного дома львицу, животное залезло на крышу одного из домов.



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