«Нет времени думать о Путине»

Владимир Зеленский — о двух годах президентства и о прекращении войны.

Фото: EPA-EFE

Вторая (по счету) большая ежегодная пресс-конференция шестого президента Украины отличалась от предыдущей по всем внешним параметрам.

Вместо марафона до середины ночи — «на выживание» как президента, так и журналистов, до последнего желающего задать вопрос — жесткий тайминг: три часа, правда, без перерывов. Вместо зала в центре Киева — ангар госпредприятия «Антонов», знаменитого авиазавода в рабочем районе. Вместо пресс-секретаря Юлии Мендель, недавно попрощавшейся с должностью (медийщики массово предъявляли к ней претензии за непрофессионализм), — Ирина Победоносцева, в прошлом киновед и PR-директор «Студии «95-й квартал», ныне глава директората информационной политики Офиса президента.

Да и сам Зеленский, в костюме и галстуке, больше не изображал перед прессой «рубаху-парня», почти не шутил и несколько раз не скрыл раздражения, когда вопросы казались ему нелояльными.

Даже в теме возможного второго президентского срока, которая прежде выглядела абсолютно прозрачно — «отработаю и вернусь в профессию», — появился туман. Вроде и рано пока думать о следующих выборах, а вроде и есть желание, которое «будет зависеть от вещей, что я пообещал сделать. И оно должно полностью совпадать с желанием общества. Ну и важно мнение моей семьи, конечно».

Иногда за стенами ангара слышался звук взлетающих самолетов (у «Антонова» свой испытательный аэродром). И это тоже, видимо, шло отдельным образным месседжем: отрасль, еще недавно умиравшая, за два года президентства Зеленского ожила. Президент подтвердил во вступительном слове: за его спиной, мол, АН-24, «Руслан», в последний раз его строили в 1994-м. Справа — легендарная «Мрія» (мечта — укр.), но без двигателя. Слева — новый фюзеляж АН-178, одного из трех самолетов, которые впервые за тридцать лет государство заказало для армии.

— Тут вообще много смыслов. Надо помнить о прошлом, понимать, в каком состоянии находимся сейчас и что будем делать дальше. А цель большая: построить «країну мрій»! — сказал Зеленский. И продолжил. — Мы строим страну без олигархов, для сорока млн граждан, а не для сотни «Форбс» — я к этим шагам готовился давно. Страну, которая защищает свой суверенитет, страну без войны, по кирпичику ее собирая. Но мир зависит от крепости нашей армии.

Конец «эпохи Медведчука»

Впрочем, кое-что на пресс-конференции по итогам двух лет осталось прежним. Например, реакция действующего президента на предшественника, Петра Порошенко. Если во время предвыборных дебатов Зеленский обещал стать «его приговором», то сейчас сообщил, что приговором уже стал — «просто он не хочет осознать, что произошло. Он много, я считаю, сделал очень серьезного, очень плохого. Все это добежит (до конца), кроме правоохранительных органов, это карма. Мы видим только поверхность сделанного — для кого, для чего… И это происходило у них ежедневно. Не хочу говорить о деталях — об операциях, шагах, бизнесе, специальных блокадах, чтобы зарабатывать деньги, о Крыме… Для него человек — ничто. И это нельзя исправить ни опытом, ни образованием. Это либо есть, либо нет».

Вдобавок Зеленский дал понять, что Порошенко не раз пытался навести с ним мосты, но не удалось:

«Уже не приходит, слава богу. Я очень рад, мне так легче жить и работать».

Такие высказывания можно трактовать как фактический анонс уголовного преследования Петра Порошенко. Пресс-служба пятого президента была начеку, оперативно отреагировала: «…Зеленский лично, его некомпетентность и дилетантизм — это, к сожалению, приговор Украине. А для 50 тысяч украинцев, которые умерли от ковида, Зеленский, как лично ответственный за провал вакцинации, стал смертным приговором».

Основной журналистский интерес касался войны на Донбассе и борьбы с коррупцией. Президент уже научился довольно ловко «переводить стрелки». И на вопрос с подтекстом, когда же наступит обещанный конец «эпохи бедности» (именно такой слоган украшал предвыборные борды Владимира Зеленского), прозвучал пространный ответ о конце «эпохи Медведчука». Мол, эпоха бедности завершится, когда все начнут платить налоги, наступит дерегуляция и тому подобное, не все зависит от президента и его воли. А вот деолигархизация — вызов для президента Украины.

Пресс-конференция Владимира Зеленского. Фото: EPA-EFE

— Закон (о деолигархизации. — О. М.) уже готов, написан. Думаю, появится (в парламенте. — О. М.) на следующей неделе. Мы не хотим убить большой бизнес, но точно убьем понятие и содержание «олигархического влияния» в нашей стране, — заметил Зеленский. — Влияния на масс-медиа не будет, на политику — не будет, на чиновников — не будет. И не надо думать, что это кто-то приехал, какой-то большой дядька из-за океана, который руководит Украиной и велел нам вводить санкции — так было, но при мне так не будет.

На просьбу журналистов перечислить фамилии олигархов, подлежащих «ликвидации как класс» (СНБО насчитала таких в Украине 13 человек), президент ответил отказом. Хотя и пообещал: если господа, попавшие на заметку, продолжат проникать в указанные сферы, они попадут в специальный реестр и потеряют большую часть своих зарубежных активов. Впрочем, две фамилии все же прозвучало:

— Мы понимаем, где сейчас Медведчук (под домашним арестом. — О. М.), мы понимаем, что с Коломойским. У них больше нет прежнего влияния.

Нетрудно предположить, что именно этот пассаж получит максимальную поддержку электората.

«У меня нет времени думать о Путине»

Достаточно умело Зеленский обошел и другой острый угол, когда, говоря о войне на Донбассе, возвращении оккупированных территорий, включая Крым, удержался от личностных оценок президента России.

— Что я думаю о Путине? У меня нет времени о нем думать, я выступаю за прямой диалог с ним, за встречу, которая приблизит конец войны. Потому я осторожен в характеристиках. Если какое-то слово усилит эскалацию, я себе этого не прощу. А после прекращения эскалации поговорим… 99 процентов зависит от РФ в этой шахматной партии. Разговор между офисами президентов Украины и РФ продолжается.

При этом президент Украины не скрывал своей тревоги относительно предстоящей встречи Путина с Байденом:

— Большой риск, что РФ может нажать на США и снять санкции по Северному потоку. Это будет проигрыш США и лично президента Байдена, серьезная геополитическая победа Российской Федерации и новое перераспределение сил. Я знаю, что позиции в Сенате разделились, и меня эта ситуация волнует.

Пресс-конференция подтвердила то, что не раз замечали эксперты: Зеленский стремится если не контролировать лично, то вникать во все сферы, вне зависимости от того, президентское ли это направление деятельности. Он свободно, без справочного материала, оперирует данными оборонного характера, переключается на программу «Большое строительство», приводит медицинскую статистику по ковиду. Кстати, в день пресс-конференции Рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова за провал вакцинации и утвердила преемника — главного санитарного врача Виктора Ляшко. Он стал двадцать вторым по счету главой минздрава за годы независимости страны.

Президент признал свои просчеты в кадровой политике — «за некоторых людей, что были или есть рядом со мной, действительно стыдно».

Но тут же заметил, что тем, кто не ворует и не берет взятки, можно дать второй шанс.

— А вот руководителей с «мощным опытом», таких как Владимир Гройсман, Юлия Тимошенко или Арсений Яценюк, вы в нашей команде не увидите, — резюмировал он.

Фото: EPA-EFE

Вопрос о возможной отставке Арсена Авакова, руководителя МВД, был квалифицирован главой государства как «сложный». Хотя скандальное расследование убийства журналиста Павла Шеремета показало, что у правоохранителей нет стопроцентных доказательств вины тех, кто уже больше полутора лет находится в СИЗО.

— Если все произошло незаконно, я буду серьезно говорить с министром, — только и пообещал Зеленский.

Довольно расплывчато высказался президент и о вопросах, которые стоит выносить на всеукраинский референдум:

— Считаю, что главное у нас сегодня — ситуация на Донбассе. У нас есть несколько планов относительно прекращения войны и возвращения территорий, и мы представим обществу референдум именно с такой тематикой. Конкретнее не готов сказать, но «зрады» не будет.

Эпопея выселения вип-чиновников, бывших и настоящих, с госдач элитного поселка Пуща Водица, что под Киевом, с гарантией добавит рейтинг Зеленскому, хоть новой концепции — кто и на каких условиях сможет жить в этих домах — пока нет. Зато открытая война с мэром Киева Виталием Кличко не сулит легкой победы. У соратников главы Киевской госгорадминстрации идут обыски: их подозревают в коррупции и воровстве из бюджета. А сам мэр дал интервью влиятельной «Украинской правде» — мол, к нему уже приходят избиратели и просят баллотироваться на пост главы государства.

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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