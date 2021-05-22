Четыре основных новых автомобиля, которые будут выпущены в Индии

Многие крупные автопроизводители страны объявили о своих планах по выпуску продукции на 2021 год, однако из-за второй волны COVID-19 запуск новых автомобилей был отложен на будущее. По мере того, как ситуация начинает улучшаться, автопроизводители готовятся выпустить свои соответствующие продукты где-то к середине 2021 года.

Ниже приведены четыре лучших новых модели автомобилей, на которые стоит обратить внимание:

Hyundai Alcazar

Hyundai наконец-то отметит свой дебют в семиместной категории внедорожником Alcazar. Считается, что компания выпустит долгожданный внедорожник в июне 2021 года, что примерно на два месяца позже первоначального графика. Автомобиль будет доступен как в шестиместном, так и в семиместном вариантах компоновки, а механически он будет доступен как с бензиновым, так и с дизельным двигателем с возможностью выбора между механической и автоматической коробкой передач. Чтобы узнать больше о грядущем Hyundai Alcazar, щелкните здесь.

2021 г. Шкода октавия

Номенклатура Octavia долгое время была синонимом бренда Skoda. Компания планировала запустить модель 2021 года в Индии в апреле, что было отложено из-за второй волны коронавируса. После долгих ожиданий, четвертое поколение седана премиум-класса из семейства Skoda наконец-то должно быть запущено в июне 2021 года. Skoda Octavia 2021 года будет оснащаться 2,0-литровым бензиновым двигателем TSI, который выдает 187 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Этот двигатель в стандартной комплектации будет комплектоваться семиступенчатой ​​автоматической коробкой передач DSG.

Шкода Кушак

Где-то к концу июня Skoda запустит в Индии свой среднеразмерный внедорожник Kushaq. Ожидается, что автомобиль появится в дилерских центрах Skoda к июлю 2021 года. На базе платформы MQB-AO-IN будущий Skoda Kushaq будет конкурировать с Hyundai Creta, Tata Harrier, Renault Duster, Kia Seltos и предстоящим Volkswagen. Тайгун в Индии. Внедорожник будет представлен в двух вариантах трансмиссии. 1,0-литровый двигатель TSI будет генерировать 109 л.с. и 175 Нм крутящего момента, а 1,5-литровый двигатель TSI — 148 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Шестиступенчатая механическая коробка передач будет стандартной, а семиступенчатая DSG и шестиступенчатая автоматическая коробка передач будут доступны с двигателями объемом 1,5 и 1,0 литр соответственно.

Фольксваген Тайгун

Стремясь еще больше усилить конкуренцию в этом сегменте, Volkswagen, скорее всего, в ближайшее время представит Taigun в Индии. Предстоящий Volkswagen Taigun будет основан на платформе MQB-AO-IN с более чем 90-процентной локализацией. После запуска внедорожник будет соревноваться с такими автомобилями, как Renault Duster, Kia Seltos и грядущий Skoda Kushaq в Индии. Ожидается, что с механической точки зрения Volkswagen Taigun будет предлагаться с двумя вариантами бензиновых двигателей — 1,0-литровым TSI и 1,5-литровым TSI, который выдает 148 л.с. и 250 Нм максимального крутящего момента. Первый, вероятно, будет работать в паре с шестиступенчатым механическим блоком и шестиступенчатым автоматом, в то время как последний может быть доступен исключительно с семиступенчатым автоматом DSG.

PS: Предстоящие выпуски новых автомобилей являются предварительными и зависят от изменений и улучшений рыночных условий.