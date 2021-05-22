 

«Ищу мужа!»: Анна Семенович прошлась в свадебном платье в поисках спутника жизни

22.05.2021, 18:28, Разное
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Певица Анна Семенович удивила подписчиков в микроблоге Instagram, опубликовав видео в свадебном наряде. Она шла по улице в белоснежном платье и вуали, громко крича: «Ищу мужа!».
Кроме этого, 41-летняя знаменитость перечислила основные требования для своего будущего спутника жизни. Анна Семенович отметила, что ей нужен «богатый, красивый и успешный муж». Певица громко кричала «Ауууу!» и спросила, кто из ее подписчиц готов к ней присоединиться. Она написала в посте, чтобы будущие мужья откликнулись в комментариях. По словам Анны Семенович, это отличный шанс всем познакомиться.

Комментаторы охотно откликнулись, но их реакция на видео Анны Семенович была совершенно разная. Некоторые намекнули на ее возраст, отметив, что 41-летней артистке «надо было раньше думать». Один из фолловеров предложил знаменитости стать не мужем, а «молодым любовником». Отметились под публикацией Анны Семенович и звездные коллеги. Например, актриса Алика Смехова написала, что такие мужчины «вымерли как мамонты».

В свой 41 год певица еще не была связана узами брака. Ранее она утверждала, что не спешит ставить штамп в паспорте, несмотря на длительные серьезные отношения. Анна Семенович пока сосредоточена на своей карьере и достижении новых жизненных целей.



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