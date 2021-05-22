Валерия покорила поклонников совместным фото с Пригожиным

Популярная российская певица Валерия покорила поклонников новой фотографией с Иосифом Пригожиным. Она рассказала, что любит живые снимки. Одним из таковых знаменитость поделилась в социальной сети Instagram.

Певица Валерия прекрасно выглядит в свои 53 года. Чтобы поддерживать природную красоту, мать троих детей, а также с недавнего времени бабушка, следит за своим питанием и занимается спортом. Результатом является ее роскошная фигура и подтянутая кожа.

Валерия активно ведет социальную сеть Instagram, стараясь идти в ногу со временем. Ее блог полон семейных снимком и фотографий, сделанных на работе. Нередко артистка публикует фото, которые получились случайно. Валерия очень любит «живые» фотографии, поскольку не нужно выбирать позу, делать несколько дублей. К тому же сохраняется память о замечательном событии и атмосфере.

На новом снимке исполнительница запечатлена вместе со своим супругом Иосифом Пригожиным. Продюсер смотрит в сторону, а его супруга с закрытыми глазами широко улыбается. Поклонники в комментариях к публикации отметили, что даже случайная фотография со знаменитостью является очередным шедевром.