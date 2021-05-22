 

В Сети появились детализированные рендеры Google Pixel 6 Pro с горизонтальным блоком камеры

22.05.2021, 18:28, Разное
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В Сети появились качественные детализированные рендеры нового смартфона с нестандартным дизайном от Google. Pixel 6 Pro с горизонтальным блоком камер получит фирменный процессор и предустановленную ОС Android 12.
Финальная версия двенадцатой генерации операционной системы Android уже скоро увидит мир в новом аппарате от компании Google. Pixel 6 Pro получит, кроме новейшей ОС, интересное исполнение блока камер. В устройствах будет горизонтально ориентированный модуль с тремя объективами и фотовспышкой. Ранее примерные изображения Google Pixel 6 уже появлялись на некоторых интернет-ресурсах. Однако в этот раз информация о камерах Pro-модификации более расширенная.

Так, перископный сенсор, анонс которого уже вызвал ажиотаж в Сети, расположен третьим в ряду, возле диода вспышки. Благодаря ему, пользователь сможет делать снимки с пятикратным оптическим масштабированием. Основной же датчик характеризуется разрешением в 50 миллионов пикселей. Дополнительно в девайсе реализован сверхширокоугольный объектив, параметры которого не раскрываются. Также на новых изображениях можно рассмотреть, насколько выступает из корпуса прямоугольник камер. Это 2,6 миллиметра, что является немалой цифрой, в длину аппарат достигает почти 164 миллиметров, а в ширину – 75,8.

Есть в гаджете и актуальный сейчас интегрированный под дисплейную AMOLED-панель сканер отпечатков пальцев. Диагональ экрана Google Pixel 6 Pro равна 6,67 дюйма, также ожидается достаточно высокий показатель частоты смены изображения на нем. Не забыл производитель и о стереодинамиках, а также беспроводной зарядке, будет здесь и стандарт UWB. Ещё одной «изюминкой» аппарата станет фирменная однокристальная платформа от Google, обеспечивающая мощность и высокоэффективность смартфона. Разместил в техноблогах рендеры смартфона инсайдер Стив Хеммерстоффер, или OnLeaks, по его данным, Pixel 6 и его Pro-модификация появится на полках магазинов уже этой осенью.

Источник: www.ixbt.com



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