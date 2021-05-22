 

На трассе Киев – Одесса столкнулись два автомобиля. Есть погибшие

22.05.2021, 18:26, Новости дня
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Водитель и пассажир автомобиля Chevrolet погибли на месте. Другой водитель получил травмы, его доставили в больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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