На трассе Киев – Одесса столкнулись два автомобиля. Есть погибшие

Водитель и пассажир автомобиля Chevrolet погибли на месте. Другой водитель получил травмы, его доставили в больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет.

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