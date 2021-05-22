“Ощущение, что финальная стадия”. В России анонсировали возвращение Ирана и США в ядерную сделку

“В наши времена не очень принято хорошо говорить об американцах, потому что они не любят хорошо говорить о русских. Но в данном случае […] американцы занимают очень прагматичную позицию, политическое решение вернуться в сделку у них принято, и они серьезно работают в этом направлении. Но это не означает, что у нас позиции совпадают во всем. Но настрой деловой. И, честно говоря, общаться с американцами по этой тематике очень приятно. Надеюсь, что это взаимно”, – сказал он.

По словам российского дипломата, процесс “явно движется в правильном направлении”.

“Мы уже давно перешагнули экватор на переговорах. И ощущение такое, что это уже финальная стадия начнется на следующей неделе. Надеюсь, что так и будет. […] Сейчас идут непрямые споры в том числе между иранцами и американцами в отношении объема санкций, которые должны быть сняты, в отношении тех шагов, которые должен предпринять Иран, чтобы можно было сказать, что он полностью вернулся к соблюдению своих обязательств. Но все это поддается решению”, – объяснил Ульянов.

Он считает, что “самый трудный момент” – определить, “кто что должен делать и когда”.

“Иранцы не любят этих слов “очередность шагов”, “дорожная карта”. Но здесь по-разному можно называть. …Дело в том, что у иранцев позиция официальная, заданная на высшем уровне, состоит в том, что вначале все делают американцы, потом иранцы проверяют, выполнили ли, а потом делают все, что от них требуется. Честно говоря, трудно мне лично представить, что такая схема может сработать. Все-таки американцы довольно четко говорят, что улицы с односторонним движением не будет. Они могут пойти в чем-то первыми во встрече, но пройти весь путь до конца и потом ждать, когда иранцы выполнят свою часть работы, они не будут, как я понимаю. Значит, нужно искать компромиссы”, – отметил российский дипломат.

Контекст:

Президент США Джо Байден в феврале говорил, что Соединенные Штаты не отменят санкций против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Он называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу.

Переговоры по ядерной сделке администрация Байдена решила начать в феврале.

Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, считая его “катастрофическим”. По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.

Иранский президент Хасан Рухани говорил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон “проблемным партнером” и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.

6 августа 2018 года Трамп подписал указ, который возобновил санкции против Ирана, действовавшие до подписания ядерной сделки. Они вступили в силу 5 ноября. 8 мая 2019 года в Иране заявили об отказе выполнять часть обязательств по ядерной сделке. 1 июля стало известно, что эта страна превысила лимит запасов низкообогащенного урана, установленный положениями СВПД.

В сентябре 2020 года в МАГАТЭ подтвердили, что Иран начал обогащение урана, нарушив условия ядерной сделки с мировыми державами. В ноябре в организации сообщили, что иранские запасы урана уже в 12 раз превышают порог, установленный ядерной сделкой.

В заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля от 11 января говорилось, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20% на подземном заводе Фордо.

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