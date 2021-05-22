Израиль оценил ущерб от ракетных обстрелов ХАМАС почти в $77 млн

Предварительная сумма составила около 250 млн шекелей (почти $77 млн). В налоговое управление Израиля подали более 5 тыс. исков. Их количество может увеличиться, поскольку не учитывается ущерб, нанесенный в последние часы операции и ущерб имуществу граждан, которые временно выехали из зоны обстрелов и еще не вернулись домой, написало издание.

Больше всех от ракетных обстрелов пострадал Ашкелон. В этом городе были повреждены 787 квартир. В общей сложности в Ашкелоне было подано 1 087 исков. В Ашдоде пострадали 228 квартир, подано 359 исков, в Рамат-Гане – 227 квартиры (254 иска), в Холоне – 188 квартир (249 исков), в Петах-Тикве – 182 квартиры, в Гиватаиме – 136 квартир, в Тель-Авиве – 77 квартир. Несколько зданий пострадали от беспорядков в Яффо.

В Южном округе, в 40 километрах от сектора Газа, подано более 2,5 тыс исков, в Гуш-Дане – 2336 исков, в Иерусалимском округе – 81 иск, в Хайфском – 253 иска.

Кроме того, 170 семей проживают в отелях. Их выселили из домов, которые пострадали от ракетных обстрелов. Расходы на проживание оплачивает налоговое управление. Также пострадали сотни автомобилей.

Контекст:

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастало с апреля, когда израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”.

В начале мая кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с 10 мая представители ХАМАС запустили в сторону населенных пунктов в Израиле 4340 ракет. Большинство ракет перехватила система противоракетной обороны “Железный купол”. В ответ Израиль атаковал цели в секторе Газа. Военные ЦАХАЛ заявили, что в ходе 11 дней конфликта на Ближнем Востоке разрушили более 100 км туннелей в секторе Газа и убили около 225 членов ХАМАС и “Палестинского исламского джихада”, в частности 25 старших командиров, сообщает The Times of Israel.

20 мая при посредничестве Египта Израиль и ХАМАС договорились о взаимном прекращении огня. Лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил о “разрушении” концепции сосуществования палестинцев и Израиля.

Издание Politico сообщало, что США призывали Нетаньяху не проводить наземную операцию в секторе Газа и способствовали проведению переговоров между официальными лицами Египта и Израиля и представителями ХАМАС.

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