 

В Сумах тероборона и полиция провели учения по противодействию захвата органов госвласти

22.05.2021, 18:26, Новости дня
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Отмечается, что в ходе учений бойцы теробороны и полицейские “дали условным злоумышленникам должный отпор”.

Фото: mvs.gov.ua

Обучение продолжилось за городом.

“Здесь бойцы территориальной обороны и полицейские досматривали транспортные средства и в одном из них обнаружили условное оружие. Злоумышленников оперативно задержали”, – говорится в сообщении.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Учения будут продолжаться еще несколько дней, подчеркнули в МВД Украины.

“Такие меры необходимы, потому что люди, которые видят их, понимают, что в случае террористической или военной агрессии их есть кому защитить”, – заявил замначальника Главного управления Нацполиции в Сумской области Николай Худенко.

ВИДЕОВидео: ПОЛІЦІЯ СУМЩИНИ / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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