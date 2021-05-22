В оккупированном Крыму в российском истребителе произошло внештатное катапультирование летчиков

Российские военные признали катапультирование внештатным. Они утверждают, что летчики живы и никто не пострадал.

Инцидент произошел на земле.

Источник ТАСС утверждает, что в ходе внештатной ситуации ожоги получил техник, обслуживавший самолет. Официально российские военные эти сведения не подтверждают.

Информацию о пострадавшем технике озвучило и агентство “Интерфакс”.

Контекст:

Россия оккупировала Крым в результате незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Это не первый подобный случай с российскими самолетами. 23 марта в Калужской области РФ при запуске двигателей бомбардировщика Ту-22М3 сработали катапульты с тремя членами экипажа. СМИ писали, что все трое погибли.

Су-30 – двухместный истребитель.

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