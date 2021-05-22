Кириенко призвал обеспечить постоянный диалог между властью и IT-сферой

Замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко поддержал идею создания Российского цифрового сообщества (союза), направленного на консолидацию, поддержку и развитие IT-специалистов внутри страны и отметил необходимость создания постоянного диалога между властью и интернет-сообществами.

«Сам факт такого постоянного диалога будет означать серьезный рост значимости IT -сферы в жизни страны, повысит статус специалистов данной сферы. В этой связи важно определить роли всех участников – государства, государственных институтов развития, бизнеса, общественных организаций и непосредственно самих IT -специалистов», – сказал Кириенко, выступая в рамках 25-го юбилейного Российского интернет-форума, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам директора РАЭК Сергея Плуготаренко, на форуме неоднократно поднимался вопрос о создании профессионального сообщества IT-специалистов. Он призвал показать, что они востребованы в России. Директор РАЭК также подчеркнул, что интернет-отрасль хочет и дальше развивать диалог с государством, заявлять свою позицию, вырабатывать общие решения.

В свою очередь управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии Михаил Прибочий предложил объединить крупных и иных игроков российского цифрового рынка для защиты детей в информационном пространстве. Кириенко поддержал инициативу, отметив необходимость объединения усилия российских компаний-чемпионов, готовых взять на себя добровольные обязательства конкретными делами обеспечивать защиту детей в онлайн-среде.

По словам Плуготаренко, помимо повышения цифровой грамотности и реализации мер по удалению «не детского» контента, есть компании, которые готовы сделать специальный «детский режим» на своих сайтах. По его словам, создание такого альянса по защите детей в информпространстве позволит гарантировать получение детьми только разрешенной им информации на таких ресурсах.

Кириенко рассказал, что прошлый год стал переломным в плане изменения структуры медиапотребления. Количество интернет-пользователей в РФ за год выросло на 5,1% (6 млн человек). Однако, по словам Кириенко, увеличение количества цифровых услуг сопровождается увеличением количества цифровых угроз: от мошенничества до манипуляции информацией. Кроме того, фиксируется большое количество нарушений интернет-компаниями российского законодательства. Как подчеркнул замруководителя администрации президента, «государство не воюет с интернетом, регулирование нужно чтобы снять риски».

Также он заявил, что зарубежные регуляторные меры намного жестче российских, и призвал отрасль к саморегулированию. Кроме того, Кириенко подчеркнул, что вопросы по взаимодействию с крупными транснациональными интернет-корпорациями существуют не только в России, но и в других странах, назвав законопроект о «приземлении» иностранных интернет-компаний и мерах воздействия за нарушение российского законодательства – следствием складывающейся ситуации.