 

В РФ цены на красную икру достигли максимума с начала века

22.05.2021, 18:20, Новости дня
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Стоимость красной икры в РФ в апреле 2021 года составила 4 тыс. 698 рублей за килограмм – это самый высокий уровень цены с 2000 года, следует из данных Росстата.

По данным ведомства, по сравнению с мартом 2020 года красная икра в апреле подорожала на 1,4%. При этом непрерывный рост цен на икру наблюдается с июля прошлого года, передает РИА «Новости».

С учетом жизненного цикла лососевых вылов этих видов рыб традиционно сравнивается по четным и нечетным годам. Согласно ранее опубликованным данным, вылов лососевых рыб в 2019 году превысил 498,2 тысячи тонн, а объем добычи по итогам 2020 года составил 299,84 тыс. тонн, на 55,6% меньше рекордного 2018 года (676 тыс. тонн).

В свою очередь Росрыболовство, комментируя рост цен на красную икру, сообщило, что не прогнозирует дефицита икры в России.

Как отметила пресс-служба ведомства, дефицита красной икры на российском рынке «не предвидится, так как предстоящая лососевая путина 2021 года, которая начнется 1 июня, позволит насытить рынок достаточным запасом свежей икры тихоокеанских лососей».

В среду центр общественных связей ФСБ сообщил, что на юге РФ перекрыли контрабандный канал поставки рыбы в Москву, изъято более тонны осетровых.



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