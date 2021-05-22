 

Под Новосибирском львы напали на дрессировщика на глазах у зрителей

22.05.2021, 18:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зрители одного из цирковых представлений в НОвосибирской области стали свидетелями пошедшего не по плану номера. Сперва львы принялись играть друг с другом прямо на сцене, отказывались выполнять команды и валялись на спине. Когда же к животным подошел дрессировщик, то они атаковали его.

Посетители поспешили покинуть зрительный зал. Сообщается, что серьезных травм дрессировщик не получил. Следующее представление назначено уже на завтра. Впрочем, львы в нем принимать участие уже не будут.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.12 / Зеленский объяснил отсутствие контактов с Путиным: Не о чем говорить

06.04 / “Защищает от передозировки инсулином”: Ученые разработали пероральный препарат для диабетиков

08.10 / Российский сериал вошел в число 10 лучших на Netflix

15.02 / “Очередной мухлеж”: известный журналист об итогах Всебелорусского народного собрания

17.07 / Вспоминая бывших: Мелани Гриффит делится с подписчиками снимками своих возлюбленных

14.03 / В Комздраве рассказали, когда лучше отказаться от вакцинации против COVID-19

12.04 / Скандалы: Политическое убежище не спасло Николая Глушкова

09.03 / Илон Маск опубликовал первое совместное фото с Граймс и подросшим сыном X AE A-Xii

09.07 / Медики назвали самые опасные для головного мозга продукты

19.10 / Мнение: Как ты вел себя, когда у других рушился мир

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика