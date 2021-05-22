 

Просто, но очень изысканно: подборка трендовых платьев для выпускного вечера 2021

22.05.2021, 17:52, Разное
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Совсем немного времени остается до торжественного момента, когда прозвучит красивая мелодия и начнется выпускной. Каждой девушке хочется на этом празднике быть самой-самой. Поэтому платье выбирается заранее. И каждый год мода меняется.

Что же в тренде в этом году?

Уникальная красота

Поскольку девушкам хочется быть уникальными на выпускном, им нужно задуматься о своем праздничном образе заранее. Наверное, сейчас удобнее делать покупки в Интернете, где выбор намного больше, нежели в местном универмаге.

Рассмотрим варианты нарядов и выберем тот, который понравится вам больше, чем остальные.

Леопардовый принт и кружева

Леопардовый принт уже давно на пике популярности. Благодаря микропринту и темно-красному тону это платье выглядит весьма элегантным.

Еще одна интересная модель – нежное платье макси с кружевом и вышивкой. Даже если рядом будет висеть много красивых нарядов, этот – поистине сказочный вариант из тюля и кружева – будет вне всякой конкуренции.

Ткань металлик против тюля

Вот оно – необычное платье со шнуровкой на спине и сборками. Мерцающий металлический блеск придает украшенному платью вид драматический, но с романтической ноткой.

Платье из тюля с корсетом – какие впечатления оно вызывает? С одной стороны, оно дерзкое и вызывающее, в нем чувствуются готические флюиды. С другой, благодаря оборкам оно выглядит романтично.

Бахрома и сетка

Вот это платье из яркой красной ткани даст возможность выделиться из общей толпы. А бахрома на лифе придает платью изящества и торжественности.

Бальное платье с кружевной аппликацией и перьями тоже подойдет для выпускного. Оно отличается легким блеском, нежностью исполнения и перетеканием одного цвета в другой.

А это бальное платье для настоящих принцесс отличается блестками, прозрачной юбкой и корсетным лифом.

Рюши и гламур

Вечернее платье с рюшами и юбкой – такой наряд с перекрестными оборками и прозрачной юбкой запомнится каждому.

Платье “рыбка”. Такие модели выбирают не только для выпускного, но даже и на свадьбу. Облегающий силуэт разнообразится широкой юбкой.



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