Что делает женщина, отчего даже в 50 она выглядит молодой в глазах мужчин

Одной женщин 30, но она совершенно непривлекательна для мужчин, а другой 50, и они оборачиваются ей вслед. Почему так происходит и чем та, вторая, привлекает сильный пол?

Что же такого хитрого делают взрослые женщины, чтобы мужчины обращали на них свое внимание, видя их молодыми, свежими и привлекательными, невзирая на морщинки?

Дело не в морщинах

Мужчины очень любят глазами — это истина, проверенная опытом миллионов. Но глаза их смотрят явно не на складки и морщины, а на кое-что другое.

Тот, кто говорит, что мужчину привлекает внутреннее состояние женщины, очень даже прав. А то, как именно оно выражается — и есть те самые “крючки”, за которые цепляется мужской взгляд. О них — далее.

Три “крючка”, о которых идет речь

Молодость женщины, которую замечают мужчины — в ее парящем настроении, а парящее настроение издалека заметно по улыбке, не сходящей с лица. Выходит, женщина, которая всегда улыбается, выглядит в разы привлекательнее своих соперниц. И на ее возраст уже никто не станет обращать внимание.

Я сейчас не призываю всех женщин улыбаться по поводу и без. Согласитесь, это будет выглядеть немного глупо. Но доброжелательное лицо в ходе беседы, на котором раз от раза будет появляться милая, едва заметная улыбка, определенно сделает вас в разы привлекательнее и моложе в глазах собеседника.

Легкость в образе — еще один конек привлекательной женщины. Она считывается во всем, особенно в ее макияже и прическе. Большую ошибку допускают те женщины, которые пытаются нанести толстый слой макияжа, “скрывающего морщины”. Увы, с таким они выглядят только старше. Лучше купить комплекс хороших средств для ухода за лицом, познакомиться с опытным косметологом — профессионалом своего дела и завести в косметичке хороший неброскую, матовую косметику.

Легкая, слегка небрежная прическа тоже делает свое дело. Обратите внимание на то, как выглядит женщина средних лет с длинными волосами, строго собранными в аккуратную прическу, а потом посмотрите на даму того же возраста с короткой стрижкой и воздушной укладкой. Думаю, разница будет очевидна.

И третий конек женщины, которая выглядит молодо в глазах мужчин — гармония в образе. О ней хотелось бы сказать отдельно.

Детально о гармонии в образе

Гармония в образе — это женственность и шарм, который любой мужчина считывает, еще не успев заговорить с женщиной. Чтобы казаться моложе в их глаза, важно научиться грамотно подчеркивать женственность своих форм, “украшая” изгибы королевской осанкой.

Не забывайте, что безвкусица и пошлость не привели в восторг еще ни одного мужчину, поэтому привлекать их внимание кричащими образами — плохая идея.

Чтобы выглядеть моложе своих лет, нужно делать упор не только на уход за собой, но и на внутреннее состояние, которое все окружающие неосознанно считывают на ходу. Не можете задать правильные внутренние настройки — начните с внешней картинки — перемены не заставят себя долго ждать.