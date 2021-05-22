Мнение: Зачем Минпромторг троллит Илона Маска?

Не успел Илон Маск в ходе форума «Новое знание» заявить, что Tesla может в скором времени выйти на российский рынок, как губернаторы Московской, Калужской и Орловской областей, а также глава республики Удмуртия предложили Маску построить завод по производству электромобилей Tesla именно в их регионе. А Минпромторг России предложил приехать и обсудить строительство завода Tesla на территории страны.

Одному мне показалось, что это приглашение очень похоже на приглашение, которое в криминальном мире называют «забить стрелку»? Чтобы обсудить суммы откатов или долю в бизнесе?

Правда тут выяснилось, что Илон Маск уже два года обсуждает с представителями России перспективы открытия завода в стране. Об этом рассказал председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Два года идут разговоры и могу продолжаться еще годы и годы…

Вот мне и интересно, в Минпромторге реально думают, что Илону Маску еще есть что с ними обсуждать? Или это банальный троллинг?

Фотография Илона Маска отсюда

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