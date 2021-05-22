Невинно осажденные

Какую «государственную идеологию» хотят возродить российские чиновники.

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В последнее время в общественной дискуссии вновь высказываются мнения, призывающие к формированию в РФ государственной идеологии. Об этом, в частности, говорили после расстрела, устроенного Ильназом Галявиевым в казанской школе. А недавно о том же на форуме «Молодежь и наука» пояснил президент РАН Александр Сергеев: «Мы наконец стали обращать внимание на то, что та деидеологизация, которая у нас была в школах, она плохо кончается. <…> Когда никакой идеологии нет, что мы получим на выходе?»

Детали этих предложений пока неизвестны. Однако можно поспорить с тем, что у властей и общества сегодня совсем нет идеологии. Некоторые называют соответствующие взгляды не идеологией, а культом силы. Тем не менее идеологией вполне можно считать те ценности, которые с той или иной выраженностью обсуждаются и принимаются обществом. И с этой точки зрения идеология в РФ существует.

Ее содержание видится разным тому или иному наблюдателю, но нередко можно услышать общие места: РФ подвергается непрерывной внешней угрозе, а внутри самой РФ опасность нависла над традиционными ценностями, под которыми чаще всего понимаются ценности семейные.

По поводу содержания этой идеологии сказано немало. Но не менее важная проблема кроется в другом.

Современная идеология попросту не в состоянии отвечать на вопросы не только развивающегося, но даже стагнирующего государства.

Тот свод правил, который из нее вытекает, с таким же успехом мог бы регулировать жизнь социума, принадлежащего эпохе Средневековья. В таком обществе почти нет технологического, научного, культурного, социального и политического развития. Зато перед ним остро стоят задачи выживания.Мобилизация, строгая иерархия, в том числе и внутри семьи, вполне отвечали тем вызовам, с которыми сталкивались народы много веков тому назад.

У современной РФ есть наука, культура, технологии, политика и многое другое, сформированное за века развития. И консервативная идеология, цель которой заключается в сохранении и распространении короткого списка довольно узких взглядов, не в состоянии не только ответить на вопросы дальнейшего развития, но даже и помочь стагнирующему государству.

Такую идеологию абсолютно невозможно, например, поставить в один ряд ни с социал-демократией, ни с христианскими взглядами, ни с капитализмом.

В том числе крайне скудно новая идеология смотрится на фоне социализма, идеология которого господствовала в РФ в прошлом веке. Оставляя в стороне имплементацию соответствующих идей, социализм все же был настоящим интеллектуальным «зонтиком», под которым реализовывалось огромное множество изменений, формировались организации, учреждения, институты и т.д. Результаты этих изменений были разными: от преступных, таких как ГУЛАГ, до вполне девелопменталистских, вроде модели национальной системы здравоохранения, названной в честь Николая Семашко. Социализм как идеология позволял ответить на огромное число вопросов, которые возникали у современного общества. Стоит повториться, что большая часть ответов была неверной, порой и просто преступной.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сегодняшняя российская идеология на многие вопросы современного общества в основном ответить не может. Требуется ли РФ социальное государство? Нужно ли платить гражданам пособия по безработице? Стоит ли государству стимулировать технологический прогресс, заменяющий труд человека? Где должны проходить границы рыночной экономики? Какие существуют инструменты межнационального примирения и сосуществования? А межпоколенческого? Должны ли отношения в обществе строиться на принципах конкуренции или кооперации? И при каких условиях?

Список вопросов можно продолжать бесконечно, потому что общество и экономика XXI в. несравненно сложнее общества Средневековья. Перед нами стоит бесчисленное число вопросов, многие из которых крайне сложны и не имеют однозначного ответа.

Да, под зонтиком семейного традиционализма и внешнего противостояния могут возникнуть репрессивные организации, институт информаторов, могут измениться искусство и мода, произойти популяризация спорта, поменяться набор поведенческих образцов в определенных сферах. Но в целом описание всех изменений и их эффектов уместится в одну книгу, если не в книжную главу.

Выходит, что после столетий изучения и экспериментов с различными идеями, современная российская идеология представляет собой набор заимствованных взглядов, которые не в состоянии помочь обществу найти решения подавляющего большинства окружающих его проблем. Кроме того, с такой идеологией РФ почти нечего сказать миру, также накопившему огромное количество вопросов.

Впрочем, это вполне созвучно общему состоянию дел. Ведь и во многих других сферах — например, в экономике — у нас дела обстоят не лучше.

Иван Любимов, Экономист

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