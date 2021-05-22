Интенсивное земледелие может привести к гибели пчел и других тропических опылителей

Опылители в тропиках с меньшей вероятностью будут процветать на интенсивных пахотных землях, показало новое исследование, проведенное исследователями UCL, которое предполагает, что пчелы и бабочки подвержены риску серьезных потерь.

Во всем мире более низкие уровни интенсивности землепользования благоприятны для опылителей, считает новые ученые. Nature Communications документ, в котором показана важность устойчивого управления земельными ресурсами в городах и сельскохозяйственных регионах.

Поскольку было обнаружено, что насекомых-опылителей более чем на 70% меньше в районах с интенсивными пахотными землями, по сравнению с дикими участками, исследователи говорят, что необходимы более устойчивые методы ведения сельского хозяйства, чтобы предотвратить массовую гибель пчел и других ценных насекомых.

Ведущий автор, аспирант Джо Миллард (Центр исследований биоразнообразия и окружающей среды UCL, UCL Biosciences и Институт зоологии, ZSL) сказал: «Считается, что количество видов-опылителей сокращается во всем мире из-за совокупного давления потери среды обитания и изменения климата. Здесь , мы обнаружили, что количество опылителей в тропических регионах, скорее всего, уменьшится, поскольку пахотные земли продолжают расширяться и интенсифицироваться, а животные в тропиках также особенно уязвимы к воздействиям изменения климата ».

Исследователи смоделировали влияние типа и интенсивности землепользования на глобальное биоразнообразие опылителей, используя базу данных, охватывающую 303 исследования, 12 170 участков (в основном в Северной и Южной Америке, Европе и Африке) и 4502 вида опылителей, включая насекомых, птиц и животных. летучие мыши.

Исследователи обнаружили, что в целом низкие уровни интенсивности землепользования, по-видимому, оказывают благотворное влияние на опылителей даже по сравнению с естественной растительностью, в то время как увеличение интенсивности различных видов землепользования было связано с сокращением видового богатства (количества различных видов) и общей численности. . В городских районах по всему миру общая численность опылителей снизилась на 62% от минимального до интенсивного использования.

В тропиках видовое богатство и общая численность всех опылителей, вместе взятых, снизились между естественной растительностью и высокоинтенсивными пахотными землями на 44% и 49% соответственно. Насекомые-опылители особенно уязвимы для увеличения интенсивности пахотных земель, при этом численность всех отрядов насекомых-опылителей снижается не менее чем на 70% на пахотных землях с высокой интенсивностью по сравнению с первичной растительностью.

Исследователи также обнаружили различное воздействие удобрений, поскольку мухи хорошо переносили районы с более высокой дозой удобрений, в то время как пчелы и бабочки страдали.

Старший автор доктор Тим Ньюболд (Центр исследований биоразнообразия и окружающей среды UCL, UCL Biosciences) сказал: «Более трех четвертей глобально важных продовольственных культур, по крайней мере, частично зависят от опыления животными, включая орехи, ягоды и фрукты, выращиваемые в тропических регионах. Ожидается, что пахотные земли в тропиках будут продолжать быстро расширяться, что может представлять серьезный риск для местных опылителей. В результате мы можем увидеть снижение урожайности многих тропических культур, которые зависят от опыления животными.