Представлена новая компьютерная мышь DeathAdder V2 Special Edition

Новая компьютерная мышь, выпущенная компанией Razer, вряд ли заинтересует широкого пользователя. Цена слишком велика. К тому же есть кабель! Правда, он зеленого цвета и немного напоминает внешне змею, которая легла отдохнуть на вашем компьютерном столе, поясняют разработчики.

В целом, устройство, получившее длинное название DeathAdder V2 Special Edition, предназначено для фанатов бренда. Чтобы купить данную «мышку», нужно свято верит, что никто в мире не выпустит ничего более продвинутого. Так чем же способна она подкупить пользователя?

При цене в 70 американских долларов мышь обеспечивает разрешение оптического датчика в 20 тысяч DPI. Там есть встроенная память, которая позволяет сохранять до 5 профилей разных пользователей (чужой не возьмет). Наконец, ресурс составляет 70 млн срабатываний.