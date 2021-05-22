 

«Здрасьте, фанатки!»: Гарри Галкин отвесил поклон женской аудитории своего отца

22.05.2021, 17:30, Разное
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Максим Галкин по традиции провел субботнее утро в компании семьи. Он снимал видео для микроблога Instagram, когда внезапно в кадр вошел сын Гарри. Звездный наследник не растерялся и рассмешил не только подписчиков, но и своего отца.
Юморист показал в разделе сторис, как он прохаживается по территории возле своего замка в деревне Грязь. Супруг Аллы Пугачевой вышел на улицу в белоснежном домашнем халате. Когда он стоял на террасе, выбежал 7-летний сын Гарри. Когда мальчик понял, что попал в кадр, он снял кепку и галантно поклонился со словами: «Здрасьте, фанатки!». Такая импровизация очень рассмешила Максима Галкина. Муж Примадонны не смог сдержать смех, умиляясь артистизмом своего сына.

Перед этим шоумен показал, как готовится с дочерью Лизой к утренней трапезе. Максим Галкин поинтересовался у наследницы, что они сейчас планируют делать. Она немного растерялась и призналась, что не знает. В ответ юморист с азартом сказал: «Есть!», получив одобрительные возгласы Лизы.

Максим Галкин любит демонстрировать поклонникам свои владения в деревне Грязь. Недавно он показал свой весенний сад и устроил подписчикам микроблога экскурсию по террасе.

Источник: radiokp.ru



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