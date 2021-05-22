 

Виктория Боня показала дорогой подарок от Ксении Собчак 15-летней давности

22.05.2021, 17:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В своем микроблоге Instagram в разделе сторис Виктория Боня рассказала, что подписчики часто спрашивают о ее солнцезащитных очках. Экс-участница «ДОМа-2» призналась, что этот дорогой аксессуар она получила в подарок от Ксении Собчак 15 лет назад.
Как оказалось, у модели часто интересуются, где можно приобрести такие же очки. Выяснилось, что солнцезащитный аксессуар бренда Ray-Ban она получила в качестве презента от журналистки, когда была на съемках скандального реалити-шоу. Виктория Боня призналась, что очень дорожит подарком от Ксении Собчак и до сих пор с удовольствием его носит.

При этом знаменитость вспомнила, как в тот же день 15 лет назад она подарила супруге Константина Богомолова букет цветов. Однако Ксения Собчак не забрала его с собой, а оставила на общей поляне, где снимали программу «ДОМ-2». Этот момент задел модель, поэтому она его помнит до сих пор.

Источник: fedpress.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.10 / Скандалы: У Сергея Фургала проверят старое алиби

15.03 / Исследователи обнаружили взаимосвязь между месяцем рождения и здоровьем

02.07 / Личное: Бесплатное племя артистов

14.12 / Мнение: Империя – это сверхкультура

28.08 / 5 самых интересных фильмов с фестиваля на “Стрелке”: переезд Джуда Лоу, творческий кризис Элизабет Мосс и путешествия Ундины в современном Берлине

15.01 / Звездные дети “Ералаша”: кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского

17.03 / Мнение: Возвращение к хамству

16.09 / Пэрис Хилтон придумала необычное имя для одного из будущих детей-близнецов

14.09 / Мнение: Дежавю

14.04 / Счетная палата обнаружила нарушения на 500 млн рублей при закупке лайков для поддержки провластных инициатив в соцсетях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика