Виктория Боня показала дорогой подарок от Ксении Собчак 15-летней давности

В своем микроблоге Instagram в разделе сторис Виктория Боня рассказала, что подписчики часто спрашивают о ее солнцезащитных очках. Экс-участница «ДОМа-2» призналась, что этот дорогой аксессуар она получила в подарок от Ксении Собчак 15 лет назад.

Как оказалось, у модели часто интересуются, где можно приобрести такие же очки. Выяснилось, что солнцезащитный аксессуар бренда Ray-Ban она получила в качестве презента от журналистки, когда была на съемках скандального реалити-шоу. Виктория Боня призналась, что очень дорожит подарком от Ксении Собчак и до сих пор с удовольствием его носит.

При этом знаменитость вспомнила, как в тот же день 15 лет назад она подарила супруге Константина Богомолова букет цветов. Однако Ксения Собчак не забрала его с собой, а оставила на общей поляне, где снимали программу «ДОМ-2». Этот момент задел модель, поэтому она его помнит до сих пор.

Источник: fedpress.ru