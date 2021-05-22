 

Саша Савельева рассказала о кризисе в браке с Кириллом Сафоновым

22.05.2021, 17:30, Разное
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Гостьей YouTube-шоу «Мать года» стала певица Саша Савельева, которая откровенно пояснила о сложном периоде в отношениях с супругом. Она призналась, что кризис с актером Кириллом Сафоновым настиг их после рождения сына Леона.
По словам Саши Савельевой, сначала они пребывали в эйфории, так как исполнилась заветная мечта стать родителями. Спустя пару месяцев после долгожданного события у них начались ссоры. Экс-солистка «Фабрики» сейчас осознает, что ей было трудно адаптироваться к новому периоду в жизни. Декретные будни сказались на отношениях с супругом. Ситуацию усложнял тот факт, что до рождения сына пара не успела закончить ремонт. Поэтому после роддома первое время они жили в небольшой студии, которая была заставлена коробками с вещами.

Саша Савельева призналась, что постоянно недосыпала, так как ограждала Кирилла Сафонова от ночных подъемов к Леону. При этом, она не догадалась попросить помощи у супруга, хоть и было очень тяжело. Певица старалась «объять необъятное»: и еду приготовить, и с сыном поиграть, и съездить на студию поработать. Однако, когда она просыпалась утром, то понимала, что уже нет сил на эти планы. Данный внутренний конфликт практически довел артистку до истерики.

По мере взросления сына становилось легче. Кроме этого, Кирилл Сафонов начал больше помогать, поэтому Саша Савельева перестала чувствовать себя «самой несчастной на свете». Она заявила, что гордится мужем, который смог перестроиться под их новый образ жизни.



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