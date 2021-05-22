Боевики обстреляли из минометов частный дом в Песках – ООС

Отмечается, что в 6.55 во двор одного из местных жителей попала мина, “взрывной волной были вырваны ворота и повреждено ограждение”. Хозяин дома выбежал на улицу и именно этим спас себе жизнь.

“Следующая мина попала в дом, пробила крышу и взорвалась на чердаке, в результате чего был разрушен потолок гостиной и повреждены осколками другие комнаты жилого дома”, – говорится в сообщении.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) провела фотофиксацию преступления боевиков. Обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона СЦКК проинформировала специальную мониторинговую миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В 2021 году у украинских военных уже не менее 37 боевых потерь, говорил бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко “ВВС News Україна” в интервью, которое было опубликовано 1 мая.

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