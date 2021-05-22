 

В Беларуси в колонии умер участник акций протеста против Лукашенко

22.05.2021, 17:28, Новости дня
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По данным издания, последние две недели писем от него не было, скончался он от остановки сердца.

Приговор Ашуроку зачитали 18 января на суде в городе Лида, его признали виновным по двум уголовным статьям: “насилие в отношении сотрудника милиции” и “организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок” (приговорили к двум годам и четырем месяцам тюрьмы).

Судебный процесс был закрытым.

“Наша Ніва” рассказала, что первый раз Ашурок был задержан в день президентских выборов, 9 августа 2020 года. Тогда ему дали 20 суток ареста, из которых он отбыл пять и был освобожден. Через месяц его снова задержали, он досидел оставшиеся 15 суток и еще 15 – за события во время акций протеста в Лиде. Когда срок ареста заканчивался, он стал фигурантом уголовного дела и остался под стражей.

“Радыё Свабода” отмечает, что Ашурока судили за насилие по отношению к сотруднику правоохранительного органа.

“Радіо Свобода” называет эту смерть первой среди осужденных за акции протеста после выборов президента Беларуси. Ашурок был признан политзаключенным.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили до 100 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

По состоянию на 21 мая в Беларуси политическими заключенными признаны 406 человек, сообщил правозащитный центр “Весна”. Большинство из них попало под уголовное преследование после президентских выборов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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