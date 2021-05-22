 

“Голос, как у мамы”. Дочь Поляковой перепела известный хит

22.05.2021, 17:28, Новости дня
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Маша появилась в ролике в стильной белой рубашке оверсайз, которую дополнила черным корсетом с ремнями в зоне талии.

Во время песни дочь Поляковой подыгрывала себе на укулеле.

Видео уже прокомментировала сама Оля Полякова: “Делай больше каверов. Классно поешь! Очень чисто по интонации и звонко! Крутая!”

“Очень красивый голос, как у мамы”, – пишет natali_shynkaruk_nastya_zlataw.

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Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova)

Контекст:

Маша Полякова (2005) – старшая дочь Поляковой. У нее есть младшая сестра Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим. В сентябре 2020 года Мария Полякова вместе с друзьями организовала группу “Швы”. В репертуаре группы на данный момент четыре песни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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