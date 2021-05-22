 

Марафон «Новое знание» собрал около 20 млн просмотров

22.05.2021, 17:22, Новости дня
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Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что марафон «Новое знание» почти за трое суток собрал около 20 млн просмотров.

«Мы ставили планку – попробовать «пробить» за три дня цифру в пять миллионов просмотров, <…> для серьезных лекций это очень много», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, как сообщили организаторы, в рамках марафона начала работу интернет-платформа «Другое дело», передает ТАСС.

Уточняется, что на данный момент функционал платформы ограничен, но в ближайшее время будут значительно расширены базы предлагаемых заданий и бонусов. Первым заданием на данном этапе стало участие в марафоне «Новое знание», баллы можно было получить на площадке проведения марафона и онлайн. Участники за время марафона получили 2 млн баллов, которые можно обменять на подарки партнеров проекта.

Как сообщил гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль, работа платформы строится на игровой технике. «Многие не знают, как подступиться к развитию различных полезных навыков или начать делать добрые дела. А на платформе будет не только инструкция, но и приятные и полезные бонусы за каждое выполненное задание», – сказал он.

«Другое дело» доступно на платформе VK Mini Apps во ВКонтакте. Полноформатный запуск платформы пройдет в июне.

Ранее Кириенко сообщил, что марафон «Новое знание» станет традиционным и будет проходить минимум раз в год.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров, одним из которых стал американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.



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