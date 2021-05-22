Марафон «Новое знание» собрал около 20 млн просмотров

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что марафон «Новое знание» почти за трое суток собрал около 20 млн просмотров.

«Мы ставили планку – попробовать «пробить» за три дня цифру в пять миллионов просмотров, <…> для серьезных лекций это очень много», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, как сообщили организаторы, в рамках марафона начала работу интернет-платформа «Другое дело», передает ТАСС.

Уточняется, что на данный момент функционал платформы ограничен, но в ближайшее время будут значительно расширены базы предлагаемых заданий и бонусов. Первым заданием на данном этапе стало участие в марафоне «Новое знание», баллы можно было получить на площадке проведения марафона и онлайн. Участники за время марафона получили 2 млн баллов, которые можно обменять на подарки партнеров проекта.

Как сообщил гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль, работа платформы строится на игровой технике. «Многие не знают, как подступиться к развитию различных полезных навыков или начать делать добрые дела. А на платформе будет не только инструкция, но и приятные и полезные бонусы за каждое выполненное задание», – сказал он.

«Другое дело» доступно на платформе VK Mini Apps во ВКонтакте. Полноформатный запуск платформы пройдет в июне.

Ранее Кириенко сообщил, что марафон «Новое знание» станет традиционным и будет проходить минимум раз в год.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров, одним из которых стал американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.