 

Водонаева рассказала, как ее травили учителя

22.05.2021, 17:22, Новости дня
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Блогер и телеведущая Алена Водонаева рассказала, что в школьные годы в Тюмени столкнулась с травлей со стороны учителей.

Телеведущая призналась, что ненавидела школу в Тюмени. «Меня гнобили и унижали учителя. Учительница по английскому один раз подвела меня к раковине в столовой и начала умывать, думая, что мои черные от природы ресницы и брови я накрасила», – написала Водонаева в своем Instagram. Так она прокомментировала ситуацию в Ростовской области, где учитель химии заставила школьницу умыться перед уроком. Блогер сказала, что хочет «окунуть башкой в унитаз таких учителей».

Она отметила, что ее критиковали учителя и за длинное, черное, закрытое платье в пол, у которого был разрез до колена. По словам Водонаевой, учительница географии как-то раз выкинула ее рюкзак из кабинета, а по математике называла «тупой». Только учительница по русскому языку и литературе хорошо относилась к ней, за что та ей благодарна.

«Нам предлагают составить списки «опасных подростков», а вот реестр психически нездоровых учителей составлять никто не планирует», – возмутилась блогер.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, где учитель школы в Морозовске схватила школьницу и начала кричать, заставляя ее смыть макияж. В отделе образования города отметили, что происшествие случилось в понедельник. Также там сообщили, что после инцидента преподаватель уволилась.



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