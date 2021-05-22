 

Clarín – «летального исхода можно было избежать» — семерых медиков обвинили в смерти Марадоны

22.05.2021, 17:14, Новости дня
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Аргентинская прокуратура обвинила в смерти легендарного футболиста Диего Марадоны семерых медиков, прибывших незадолго до его гибели к нему домой для оказания помощи, пишет Clarín. По мнению прокуроров, медицинский персонал «нарушил свои обязанности», что «привело к летальному исходу», которого «можно было избежать».


Reuters

Аргентинские прокуроры, расследующие смерть футболиста Диего Армандо Марадоны, обвинили семерых медработников в «причинении смерти с косвенным умыслом», пишет Clarín. Прокуратура сочла, что медицинский персонал «нарушил свои обязанности», а это, в свою очередь, «привело к летальному исходу», которого «можно было избежать».

Среди обвиняемых — нейрохирург Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачов, психолог Карлос Анхель Диас, медбрат Рикардо Омар Альмирон.

Теперь им грозит лишение свободы сроком от 8 до 25 лет.

По мнению прокуроров, медики «совершили действия, противоречащие врачебному искусству, и не смогли выполнить конкретные действия, которые каждый должен был осуществлять в рамках своей компетенции».

Прокуратура также посчитала, что в день смерти Марадоны у медработников не было «необходимых средств, которые требовались для госпитализации», из-за чего врачам, прибывшим на место событий, не удалось «дать минимальный и немедленный ответ».

Прокуроры попросили судью запретить обвиняемым выезжать из страны. Допросы медперсонала в рамках этого дела начнутся 31 мая. 



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