 

Bild – Меркель призвала не отказываться от попыток установить мир между Израилем и Палестиной

22.05.2021, 17:14, Новости дня
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Ангела Меркель выступила в поддержку Израиля на фоне нового витка конфликта на Ближнем Востоке, пишет Bild: канцлер ФРГ отметила, что у израильской стороны есть право на самооборону и её действия оправданны. Кроме того, Меркель выразила надежду, что сторонам удастся найти дипломатичное, долгосрочное и устойчивое решение по урегулированию конфликта.


Reuters

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заняла сторону Израиля во вновь разгоревшемся конфликте на Ближнем Востоке, пишет Bild. «У Израиля есть право на самооборону, и мы его поддерживаем. Это правильно, что Израиль сейчас защищает себя», — приводит издание слова Меркель.

Политик также заявила, что правительство ФРГ намерено внести свой вклад в дипломатический процесс, который приведёт к долгосрочному и устойчивому решению проблемы региона. Меркель отметила, что безуспешные попытки найти такое решение в прошлом не должны приводить к отказу от его поисков. Кроме того, она подчеркнула, что без переговоров с ХАМАС ракетные атаки не остановятся: «Не всегда обязательно делать всё напрямую. Однако ХАМАС, разумеется, должен быть подключён к процессу в том или ином виде. Поскольку без ХАМАС прекращение огня невозможно».

Меркель также вновь осудила антисемитские выступления внутри Германии, пишет Bild. Она отметила, что не стоит путать антисемитизм с критикой политики государства Израиль, однако в случае если проводятся демонстрации возле синагог, сжигаются израильские флаги, если «ясно даётся понять, что речь идёт не о политических вопросах, а о неприятии евреев в целом, то мы будем относиться к такому подходу с нулевой терпимостью».



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