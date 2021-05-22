На неделе было мало релизов и много государственных активностей. Другой планеты у нас, к с
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На неделе было мало релизов и много государственных активностей. Другой планеты у нас, к сожалению, нет.
В сегодняшнем выпуске новостей на YouTube:
Падение BTC
Новые законопроекты
Роскомнадзор против Twitter
Новости Беларуси
Моргенштерн и наркотики
McDonalds и реклама
Robinhood помогает IPO
Импортозамещение по-американски
Монополизация по-российски
Блокировка 4pda
РИФ
Срок за подделку подписи
Тесла в России
Ссылка на YouTube в первом комментарии.
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