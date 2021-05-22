На неделе было мало релизов и много государственных активностей. Другой планеты у нас, к с

На неделе было мало релизов и много государственных активностей. Другой планеты у нас, к сожалению, нет.

В сегодняшнем выпуске новостей на YouTube:

Падение BTC

Новые законопроекты

Роскомнадзор против Twitter

Новости Беларуси

Моргенштерн и наркотики

McDonalds и реклама

Robinhood помогает IPO

Импортозамещение по-американски

Монополизация по-российски

Блокировка 4pda

РИФ

Срок за подделку подписи

Тесла в России

Ссылка на YouTube в первом комментарии.