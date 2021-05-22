 

На неделе было мало релизов и много государственных активностей. Другой планеты у нас, к с

22.05.2021, 16:42, Разное
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На неделе было мало релизов и много государственных активностей. Другой планеты у нас, к сожалению, нет.

В сегодняшнем выпуске новостей на YouTube:

Падение BTC
Новые законопроекты
Роскомнадзор против Twitter
Новости Беларуси
Моргенштерн и наркотики
McDonalds и реклама
Robinhood помогает IPO
Импортозамещение по-американски
Монополизация по-российски
Блокировка 4pda
РИФ
Срок за подделку подписи
Тесла в России

Ссылка на YouTube в первом комментарии.



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