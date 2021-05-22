 

В Совфеде предложили законодательно закрепить термин «Замкадье»

22.05.2021, 19:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сенатор от Новосибирска Артём Елисеев выступил с законодательной инициативой об определении границ и статуса Замкадья в земельном, трудовом и уголовном законодательстве, сообщает «Совфед 24».

По мнению чиновника, необходимо привести законодательство со сложившейся объективной реальностью и устранить произвол в определении прав замкадовцев (жителей Замкадья) на территории Москвы.

В Совете федерации предложили законодательно закрепить термин «Замкадье»Как указано в законопроекте, в большинстве подзаконных актов используются термины «Замкадье» и «замкадовцы», при этом их смысл зачастую оказывается определён недостаточно конкретно. Особенно часто жители Замкадья сталкиваются с этим явлением в учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга. Сенатор предложил запретить заведениям общепита отказывать таким жителям в обслуживании и установить максимально возможный коэффициент снижения заработной платы для них на уровне 35% от зарплаты коренного жителя столицы.

– Мы часто сталкиваемся с тем, что суды признают незаконными распорядки разных заведений, трудовые договоры и даже постановления полиции о ссылке за МКАД из-за того, что статус Замкадья и права его жителей не определены в законодательстве. Мы предложили установить чёткую демаркационную линию между столицами и Замкадьем. Следует чётко прописать права и повинности замкадовцев, ограничить их эксплуатацию и дискриминацию в общественных местах. Я уже 15 лет живу в столице, но даже я регулярно слышу в свой адрес «понаехали», когда употребляю слова «вихотка» и «мультифора». Пора положить этому конец, – считает Елисеев.

С 1 сентября пошлины на въезд в Москву для жителей дальнего Замкадья увеличатся до 2500 рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.11 / Вот ничего и не пейте!

29.06 / Украинская армия обстреляла Донбасс

08.03 / Исследователи назвали продукты для долголетия, которые есть у каждого в холодильнике

18.10 / Трампа уличили в раздаче продуктовых наборов избирателям

07.07 / Антитела к SARS-Cov-2 имеют лишь 5,2% испанцев — исследование

01.11 / Мнение: Новый взгляд на Анну Болейн

08.09 / Медики рассказали о натуральном средстве, снижающем сахар в крови при диабете

25.12 / В Крыму полностью запретили новогодние корпоративы в рамках борьбы с коронавирусом

23.12 / “Елки желаний” помогают исполнять детские мечты

06.04 / Мнение: Суррогатная жизнь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика