В Совфеде предложили законодательно закрепить термин «Замкадье»

Сенатор от Новосибирска Артём Елисеев выступил с законодательной инициативой об определении границ и статуса Замкадья в земельном, трудовом и уголовном законодательстве, сообщает «Совфед 24».

По мнению чиновника, необходимо привести законодательство со сложившейся объективной реальностью и устранить произвол в определении прав замкадовцев (жителей Замкадья) на территории Москвы.

Как указано в законопроекте, в большинстве подзаконных актов используются термины «Замкадье» и «замкадовцы», при этом их смысл зачастую оказывается определён недостаточно конкретно. Особенно часто жители Замкадья сталкиваются с этим явлением в учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга. Сенатор предложил запретить заведениям общепита отказывать таким жителям в обслуживании и установить максимально возможный коэффициент снижения заработной платы для них на уровне 35% от зарплаты коренного жителя столицы.

– Мы часто сталкиваемся с тем, что суды признают незаконными распорядки разных заведений, трудовые договоры и даже постановления полиции о ссылке за МКАД из-за того, что статус Замкадья и права его жителей не определены в законодательстве. Мы предложили установить чёткую демаркационную линию между столицами и Замкадьем. Следует чётко прописать права и повинности замкадовцев, ограничить их эксплуатацию и дискриминацию в общественных местах. Я уже 15 лет живу в столице, но даже я регулярно слышу в свой адрес «понаехали», когда употребляю слова «вихотка» и «мультифора». Пора положить этому конец, – считает Елисеев.

С 1 сентября пошлины на въезд в Москву для жителей дальнего Замкадья увеличатся до 2500 рублей.

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